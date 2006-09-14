flag
1/2 suwerena 1873 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1873 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Rewers monety - 1/2 suwerena 1873 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC165,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1873
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1873 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 51180 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3738 USD. Licytacja odbyła się 14 września 2006.

Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Stephen Album - 18 maja 2025
SprzedawcaStephen Album
Data18 maja 2025
StanXF
Cena
475 $
Cena w walucie aukcji 475 USD
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
337 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2024
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Mowbray Collectables - 19 marca 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 marca 2024
StanVG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Teutoburger - 28 lutego 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data28 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 listopada 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 listopada 2020
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Heritage - 26 marca 2020
SprzedawcaHeritage
Data26 marca 2020
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Heritage Eur - 27 maja 2017
SprzedawcaHeritage Eur
Data27 maja 2017
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Sonntag - 1 grudnia 2015
SprzedawcaSonntag
Data1 grudnia 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Schulman - 17 listopada 2013
SprzedawcaSchulman
Data17 listopada 2013
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2011
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1873 M "Herb" na aukcji Heritage - 1 czerwca 2007
SprzedawcaHeritage
Data1 czerwca 2007
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1873 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1873 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 360 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1873 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1873 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1873 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1873 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

