1 suweren 1865 (Australia, Wiktoria)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,130,500

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1865
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1865 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 645 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 3800 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Australia 1 suweren 1865 na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Bolaffi - 6 czerwca 2025
SprzedawcaBolaffi
Data6 czerwca 2025
StanVF
Cena
631 $
Cena w walucie aukcji 551 EUR
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanVF
Cena
624 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Chaponnière - 8 grudnia 2024
SprzedawcaChaponnière
Data8 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Bolaffi - 29 listopada 2024
SprzedawcaBolaffi
Data29 listopada 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Warin Global Investments - 14 marca 2024
SprzedawcaWarin Global Investments
Data14 marca 2024
StanMS60 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 23 lutego 2024
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data23 lutego 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Stack's - 15 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Münzenonline - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data28 kwietnia 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji MDC Monaco - 4 marca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 marca 2023
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Teutoburger - 2 marca 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data2 marca 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1865 na aukcji Coin Cabinet - 31 stycznia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 stycznia 2023
StanAU55 SEGS
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1865 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1865 Wiktorii wynosi 940 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1865?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1865 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1865?

Aby sprzedać 1 suweren 1865, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

