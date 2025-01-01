flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1865 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1865
Średnia cena940 $
Sprzedaży
0217
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1865
Średnia cena2200 $
Sprzedaży
021
Kategoria
Rok
Szukaj