1/2 suwerena 1865 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1865 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1865 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC62,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1865
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1865 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (21)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1865 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30014 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 18 000 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
18000 $
Cena w walucie aukcji 18000 USD
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
6600 $
Cena w walucie aukcji 6600 USD
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 27 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data27 stycznia 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji St James's - 20 maja 2021
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji St James’s - 20 maja 2021
SprzedawcaSt James’s
Data20 maja 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 18 lutego 2021
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 18 lutego 2021
SprzedawcaHeritage
Data18 lutego 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2020
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 9 września 2019
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 9 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data9 września 2019
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Stack's - 12 stycznia 2019
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Stack's - 12 stycznia 2019
SprzedawcaStack's
Data12 stycznia 2019
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Teutoburger - 26 maja 2018
SprzedawcaTeutoburger
Data26 maja 2018
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Sedwick - 14 listopada 2016
SprzedawcaSedwick
Data14 listopada 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2015
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Goldberg - 5 września 2012
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Goldberg - 5 września 2012
SprzedawcaGoldberg
Data5 września 2012
StanVF35 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
SprzedawcaGoldberg
Data1 lutego 2012
StanVF25 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 18 kwietnia 2011
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 18 kwietnia 2011
SprzedawcaHeritage
Data18 kwietnia 2011
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Goldberg - 2 czerwca 2010
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Goldberg - 2 czerwca 2010
SprzedawcaGoldberg
Data2 czerwca 2010
StanVF35 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Spink - 18 października 2006
SprzedawcaSpink
Data18 października 2006
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Stack's - 20 kwietnia 2005
Australia 1/2 suwerena 1865 na aukcji Stack's - 20 kwietnia 2005
SprzedawcaStack's
Data20 kwietnia 2005
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1865 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1865 Wiktorii wynosi 2200 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1865?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1865 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1865?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1865, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
