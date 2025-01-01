flag
Monety Australii 1897 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1897 S Zasłonięta głowa
Średnia cena680 $
Sprzedaży
067
Awers
Rewers
1 suweren 1897 M Zasłonięta głowa
Średnia cena750 $
Sprzedaży
1274
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1897 S Zasłonięta głowa
Średnia cena280 $
Sprzedaży
046
