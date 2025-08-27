flag
1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,532,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1897
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:680 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (67)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1897 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 27200 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2760 USD. Licytacja odbyła się 11 stycznia 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
2160 $
Cena w walucie aukcji 2160 USD
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
840 $
Cena w walucie aukcji 840 USD
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Tauler & Fau - 12 marca 2024
SprzedawcaTauler & Fau
Data12 marca 2024
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Katz - 24 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data24 listopada 2023
StanAU
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanUNC
Cena
******
******
Australia 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
******

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1897 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 680 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1897 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1897 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1897 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1897 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
