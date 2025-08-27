flag
1837-1936

1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC5,130,565

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1897
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:750 USD
Średnia cena (PROOF):24000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (273)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1897 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30047 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 24 000 USD. Licytacja odbyła się 1 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 15 lipca 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 lipca 2025
StanAU55 NGC
Cena
671 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanVF
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanPF63 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Tennants Auctioneers - 12 lutego 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data12 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji WAG - 15 grudnia 2024
SprzedawcaWAG
Data15 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Tennants Auctioneers - 20 listopada 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 20 września 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data20 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 12 września 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data12 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 12 września 2025
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data12 września 2025
StanMS62 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1897 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 750 USD dla emisji obiegowej oraz 24000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1897 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1897 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1897 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1897 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
