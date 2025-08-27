flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC230,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1897
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:280 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (46)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1897 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 290 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 850 GBP. Licytacja odbyła się 27 listopada 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanXF45 PCGS
Cena
387 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
432 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 25 października 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 października 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data7 lipca 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Via - 6 maja 2022
SprzedawcaVia
Data6 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rzeszowski DA - 10 kwietnia 2022
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rzeszowski DA - 10 kwietnia 2022
SprzedawcaRzeszowski DA
Data10 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 30 stycznia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 stycznia 2022
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1897 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 280 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1897 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1897 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1897 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1897 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1897 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne