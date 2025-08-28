flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC940,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:730 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (257)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1887 "Portret jubileuszowy" ze znakiem M JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 598 z aukcji London Coins LTD której łączna cena osiągnęła 3800 GBP. Licytacja odbyła się 5 czerwca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data14 sierpnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
870 $
Cena w walucie aukcji 870 USD
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Tennants Auctioneers - 8 sierpnia 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 sierpnia 2025
StanXF
Cena
874 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data30 kwietnia 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 27 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Leu - 8 września 2024
SprzedawcaLeu
Data8 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji
Australia 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1887 Wiktorii ze znakiem M JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 730 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1887 "Portret jubileuszowy" z literami M JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1887 z literami M JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1887 i znakiem M JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1887 M JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
