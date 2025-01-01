flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1887 roku

Złote monety

Awers
Rewers
5 funtow 1887 S JEB
Średnia cena
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
2 funty 1887 S JEB
Średnia cena
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1 suweren 1887 M WW WW Herb
Średnia cena4200 $
Sprzedaży
163
Awers
Rewers
1 suweren 1887 S WW WW Herb
Średnia cena920 $
Sprzedaży
183
Awers
Rewers
1 suweren 1887 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena830 $
Sprzedaży
0187
Awers
Rewers
1 suweren 1887 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena580 $
Sprzedaży
1185
Awers
Rewers
1 suweren 1887 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
2107
Awers
Rewers
1 suweren 1887 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena730 $
Sprzedaży
2259
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1887 S Herb
Średnia cena610 $
Sprzedaży
050
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1887 M Herb
Średnia cena870 $
Sprzedaży
122
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1887 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena760 $
Sprzedaży
038
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1887 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena690 $
Sprzedaży
173
Kategoria
Rok
Szukaj