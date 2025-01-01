Katalog
Australia
Okres:
1837-1936
1837-1936
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Monety Australii 1887 roku
Wybierz kategorię
Wszystkie
Wszystkie
Złoto
Złote monety
5 funtow 1887 S JEB
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
2 funty 1887 S JEB
Średnia cena
—
Sprzedaży
0
1
1 suweren 1887 M WW WW Herb
Średnia cena
4200 $
Sprzedaży
1
63
1 suweren 1887 S WW WW Herb
Średnia cena
920 $
Sprzedaży
1
83
1 suweren 1887 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena
830 $
Sprzedaży
0
187
1 suweren 1887 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena
580 $
Sprzedaży
1
185
1 suweren 1887 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena
1300 $
Sprzedaży
2
107
1 suweren 1887 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena
730 $
Sprzedaży
2
259
1/2 suwerena 1887 S Herb
Średnia cena
610 $
Sprzedaży
0
50
1/2 suwerena 1887 M Herb
Średnia cena
870 $
Sprzedaży
1
22
1/2 suwerena 1887 S JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena
760 $
Sprzedaży
0
38
1/2 suwerena 1887 M JEB Portret jubileuszowy
Średnia cena
690 $
Sprzedaży
1
73
