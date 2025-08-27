AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936
2 funty 1887 S JEB (Australia, Wiktoria)
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Ceny na aukcjach (1)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 2 funty 1887 ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 711 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 5500 AUD. Licytacja odbyła się 18 marca 2025.
Gdzie sprzedać 2 funty z datą 1887 i znakiem S JEB?
Aby sprzedać 2 funty 1887 S JEB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
