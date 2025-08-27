flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

2 funty 1887 S JEB (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 2 funty 1887 S JEB - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 2 funty 1887 S JEB - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga15,9761 g
  • Czystego złota (0,471 oz) 14,6501 g
  • Średnica29 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF11

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał2 funty
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 funty 1887 S JEB - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (1)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 2 funty 1887 ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 711 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 5500 AUD. Licytacja odbyła się 18 marca 2025.

Stan
Australia 2 funty 1887 S JEB na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
Australia 2 funty 1887 S JEB na aukcji Heritage - 13 stycznia 2009
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2009
StanPROOF
Cena

Gdzie sprzedać 2 funty z datą 1887 i znakiem S JEB?

Aby sprzedać 2 funty 1887 S JEB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1887 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 2 funtyAukcje numizmatyczne