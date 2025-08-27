2 funty 1887 S JEB (Australia, Wiktoria)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 2 funty 1887 ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 711 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 5500 AUD. Licytacja odbyła się 18 marca 2025.

Stan PROOF (1)