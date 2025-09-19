flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1887 M WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,915,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (62)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1887 "Herb" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 757 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 6200 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
2082 $
Cena w walucie aukcji 1550 GBP
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU53 NGC
Cena
2640 $
Cena w walucie aukcji 2640 USD
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS60 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanMS60 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 31 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 października 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji CNG - 24 maja 2023
SprzedawcaCNG
Data24 maja 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 5 grudnia 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data5 grudnia 2021
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1887 M WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1887 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Herb" wynosi 4200 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1887 "Herb" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1887 z literami M WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1887 i znakiem M WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1887 M WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

