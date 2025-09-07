1/2 suwerena 1887 M "Herb" (Australia, Wiktoria)
Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga3,994 g
- Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
- Średnica19 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC64,000
Opis
- KrajAustralia
- OkresWiktoria
- Nominał1/2 suwerena
- Rok1887
- WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaMelbourne
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1887 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 50246 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 11 500 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2008.
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1887 M "Herb" z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1887 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 870 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1887 "Herb" z literami M?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1887 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1887 i znakiem M "Herb"?
Aby sprzedać 1/2 suwerena 1887 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.