AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1887 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1887 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1887 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC64,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1887 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 50246 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 11 500 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
519 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
3400 $
Cena w walucie aukcji 3400 USD
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji NOONANS - 20 czerwca 2024
SprzedawcaNOONANS
Data20 czerwca 2024
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Holmasto - 28 maja 2022
SprzedawcaHolmasto
Data28 maja 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 28 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data28 października 2021
StanVF30 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 26 lipca 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 lipca 2020
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 stycznia 2018
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 stycznia 2018
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Gorny & Mosch - 13 października 2017
SprzedawcaGorny & Mosch
Data13 października 2017
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji CNG - 12 sierpnia 2015
SprzedawcaCNG
Data12 sierpnia 2015
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2014
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2014
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
SprzedawcaGoldberg
Data1 lutego 2012
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Teutoburger - 26 lutego 2011
SprzedawcaTeutoburger
Data26 lutego 2011
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2011
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 3 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2011
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 31 maja 2009
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 31 maja 2009
SprzedawcaHeritage
Data31 maja 2009
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 30 maja 2008
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 30 maja 2008
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2008
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 15 września 2006
Australia 1/2 suwerena 1887 M "Herb" na aukcji Heritage - 15 września 2006
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2006
StanXF45 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1887 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1887 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 870 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1887 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1887 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1887 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1887 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

