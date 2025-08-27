flag
1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC134,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:760 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (38)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1887 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23523 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3450 USD. Licytacja odbyła się 25 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanMS61 NGC
Cena
713 $
Cena w walucie aukcji 550 GBP
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
843 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Spink - 27 października 2023
SprzedawcaSpink
Data27 października 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 23 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lutego 2023
StanMS61 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 19 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 stycznia 2022
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coins of the Realm - 24 października 2021
SprzedawcaCoins of the Realm
Data24 października 2021
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji DNW - 2 grudnia 2020
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 28 czerwca 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 czerwca 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 2 kwietnia 2020
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data2 kwietnia 2020
StanUNC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 marca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data1 marca 2020
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 grudnia 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data2 grudnia 2019
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 9 maja 2019
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 9 maja 2019
SprzedawcaHeritage
Data9 maja 2019
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 3 marca 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2019
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 lutego 2019
Australia 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 14 lutego 2019
SprzedawcaHeritage
Data14 lutego 2019
StanAU58 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1887 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 760 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1887 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1887 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1887 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1887 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

