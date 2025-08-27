5 funtow 1887 S JEB (Australia, Wiktoria)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 5 funtow 1887 ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30081 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 660 000 USD. Licytacja odbyła się 25 marca 2021.
Ile kosztuje złota moneta 5 funtow 1887 S JEB z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 5 funtow 1887 Wiktorii ze znakiem S JEB wynosi 660000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 36,625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 4060,84 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 funtow 1887 z literami S JEB?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 5 funtow 1887 z literami S JEB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 funtow z datą 1887 i znakiem S JEB?
Aby sprzedać 5 funtow 1887 S JEB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.