1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,002,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1300 USD
Średnia cena (PROOF):2000 USD
Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1887 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34129 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 26 400 USD. Licytacja odbyła się 6 stycznia 2019.

Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
754 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
1132 $
Cena w walucie aukcji 900 GBP
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 10 maja 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 maja 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Fellows Auctioneers Ltd - 29 lutego 2024
SprzedawcaFellows Auctioneers Ltd
Data29 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 16 listopada 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data16 listopada 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji WAG - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaWAG
Data16 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 12 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data12 maja 2022
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS65 PCGS
Do aukcji
Australia 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1887 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 1300 USD dla emisji obiegowej oraz 2000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1887 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1887 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1887 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1887 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

