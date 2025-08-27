flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,000,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:830 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (187)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1887 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 547 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 6000 GBP. Licytacja odbyła się 14 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
902 $
Cena w walucie aukcji 675 GBP
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Jean ELSEN - 22 marca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data22 marca 2025
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 8 listopada 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOA - 28 października 2024
SprzedawcaNOA
Data28 października 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 6 września 2024
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data6 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1887 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 830 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1887 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1887 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1887 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1887 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

