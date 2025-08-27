flag
1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC64,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (72)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1887 "Portret jubileuszowy" ze znakiem M JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 34291 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6600 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Künker - 24 maja 2025
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
455 $
Cena w walucie aukcji 400 EUR
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanAU53 PCGS
Cena
537 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Lockdales Auctioneers - 19 marca 2025
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data19 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Goldberg - 31 stycznia 2024
SprzedawcaGoldberg
Data31 stycznia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 22 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data22 września 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 19 lipca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 lipca 2022
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 5 grudnia 2021
SprzedawcaLondon Coins
Data5 grudnia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 25 czerwca 2021
SprzedawcaSt James’s
Data25 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Rumnicoin - 25 września 2025
SprzedawcaRumnicoin
Data25 września 2025
StanAU58 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1887 Wiktorii ze znakiem M JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 690 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1887 "Portret jubileuszowy" z literami M JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1887 z literami M JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1887 i znakiem M JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1887 M JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
