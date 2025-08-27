flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1887 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1887 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1887 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC134,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1887
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:610 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1887 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (50)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1887 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23033 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3290 USD. Licytacja odbyła się 18 kwietnia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
519 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
1560 $
Cena w walucie aukcji 1560 USD
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanAU53 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Morton & Eden - 20 lipca 2023
SprzedawcaMorton & Eden
Data20 lipca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 20 lutego 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 lutego 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanVF30 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Heritage - 20 października 2022
SprzedawcaHeritage
Data20 października 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji MDC Monaco - 14 października 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 października 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Morton & Eden - 21 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data21 lipca 2022
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji DNW - 2 grudnia 2021
SprzedawcaDNW
Data2 grudnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji Vila Rica Moedas Ltda - 14 lipca 2021
SprzedawcaVila Rica Moedas Ltda
Data14 lipca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1887 S "Herb" na aukcji iBelgica - 30 czerwca 2021
SprzedawcaiBelgica
Data30 czerwca 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1887 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1887 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 610 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1887 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1887 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1887 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1887 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1887 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne