1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,987,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1901
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (183)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1901 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 189 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1800 GBP. Licytacja odbyła się 15 listopada 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 14 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data14 sierpnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
840 $
Cena w walucie aukcji 840 USD
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji WAG - 15 czerwca 2025
SprzedawcaWAG
Data15 czerwca 2025
StanXF
Cena
722 $
Cena w walucie aukcji 625 EUR
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Casa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCasa d'Aste - BOI - Banco dell'Oro d'Ivrea
Data8 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Lockdales Auctioneers - 13 listopada 2024
SprzedawcaLockdales Auctioneers
Data13 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Artemide Aste - 27 października 2024
SprzedawcaArtemide Aste
Data27 października 2024
StanMS62 CCG
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji SINCONA - 23 października 2024
SprzedawcaSINCONA
Data23 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 26 września 2024
SprzedawcaSpink
Data26 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Numisbalt - 1 września 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data1 września 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1901 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 620 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1901 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1901 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1901 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1901 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
