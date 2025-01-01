flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1858 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1858
Średnia cena1700 $
Sprzedaży
054
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1858
Średnia cena1000 $
Sprzedaży
041
Kategoria
Rok
