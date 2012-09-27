flag
1 suweren 1858 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1858 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1858 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,101,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1858
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1858 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (54)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1858 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 633 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 8000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanXF40 NGC
Cena
840 $
Cena w walucie aukcji 840 USD
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS61 NGC
Cena
4300 $
Cena w walucie aukcji 4300 USD
Australia 1 suweren 1858 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Spink - 31 stycznia 2024
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1858 na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Stack's - 28 lutego 2023
SprzedawcaStack's
Data28 lutego 2023
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji HARMERS - 26 września 2022
SprzedawcaHARMERS
Data26 września 2022
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1858 na aukcji St James’s - 20 maja 2021
SprzedawcaSt James’s
Data20 maja 2021
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 20 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data20 maja 2021
StanAU50 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 7 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 18 marca 2021
SprzedawcaHeritage
Data18 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 17 grudnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 grudnia 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage Eur - 20 listopada 2020
SprzedawcaHeritage Eur
Data20 listopada 2020
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Künker - 20 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data20 marca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1858 na aukcji Heritage - 26 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data26 września 2019
StanXF40 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1858 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1858 Wiktorii wynosi 1700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1858?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1858 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1858?

Aby sprzedać 1 suweren 1858, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
