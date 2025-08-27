flag
1/2 suwerena 1858 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1858 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1858 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC483,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1858
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1858 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (41)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1858 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 551 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 11 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Rumnicoin - 12 czerwca 2025
SprzedawcaRumnicoin
Data12 czerwca 2025
StanXF
Cena
1153 $
Cena w walucie aukcji 850 GBP
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF20 NGC
Cena
376 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 25 lipca 2024
SprzedawcaHeritage
Data25 lipca 2024
StanVF35 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Künker - 21 czerwca 2024
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Numismática Leilões - 20 marca 2024
SprzedawcaNumismática Leilões
Data20 marca 2024
StanAU
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2022
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji St James’s - 5 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data5 lutego 2022
StanF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2020
StanVF35 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Roma Numismatics - 6 lutego 2020
SprzedawcaRoma Numismatics
Data6 lutego 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji New York Sale - 10 stycznia 2018
SprzedawcaNew York Sale
Data10 stycznia 2018
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 12 września 2017
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 12 września 2017
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2017
StanAU55 PCGS
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Goldberg - 7 czerwca 2017
SprzedawcaGoldberg
Data7 czerwca 2017
StanXF40 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2016
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Heritage - 4 sierpnia 2016
SprzedawcaHeritage
Data4 sierpnia 2016
StanVF25 NGC
Cena
******
Australia 1/2 suwerena 1858 na aukcji Teutoburger - 27 lutego 2015
SprzedawcaTeutoburger
Data27 lutego 2015
StanAU50 PCGS
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1858 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1858 Wiktorii wynosi 1000 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1858?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1858 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1858?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1858, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
