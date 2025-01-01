flag
Monety Australii 1882 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1882 M WW WW Herb
Średnia cena740 $
Sprzedaży
050
Awers
Rewers
1 suweren 1882 S WW WW Herb
Średnia cena680 $
Sprzedaży
1104
Awers
Rewers
1 suweren 1882 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena590 $
Sprzedaży
1146
Awers
Rewers
1 suweren 1882 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena550 $
Sprzedaży
0133
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1882 S Herb
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
024
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1882 M Herb
Średnia cena420 $
Sprzedaży
120
