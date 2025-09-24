1 suweren 1882 S WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,298,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1882
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1882 "Herb" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29417 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2585 USD. Licytacja odbyła się 14 kwietnia 2016.

Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
878 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
754 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanMS60 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Jesús Vico - 7 marca 2024
SprzedawcaJesús Vico
Data7 marca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Roma Numismatics - 22 lutego 2024
SprzedawcaRoma Numismatics
Data22 lutego 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 18 października 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data18 października 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Warin Global Investments - 17 stycznia 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data17 stycznia 2023
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Spink - 15 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data15 stycznia 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 10 stycznia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data10 stycznia 2023
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 22 grudnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data22 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Tosunidis Coin House - 15 grudnia 2022
SprzedawcaTosunidis Coin House
Data15 grudnia 2022
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanUNC
Cena
Australia 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 1 lipca 2022
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data1 lipca 2022
StanMS62 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1882 S WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1882 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Herb" wynosi 680 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1882 "Herb" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1882 z literami S WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1882 i znakiem S WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1882 S WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

