flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1882 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1882 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1882 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC106,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1882
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:420 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1882 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1882 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 50240 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 13 800 USD. Licytacja odbyła się 29 maja 2008.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF30 NGC
Cena
389 $
Cena w walucie aukcji 300 GBP
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
480 $
Cena w walucie aukcji 480 USD
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data7 lipca 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Künker - 16 lipca 2019
SprzedawcaKünker
Data16 lipca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji V. GADOURY - 16 listopada 2018
SprzedawcaV. GADOURY
Data16 listopada 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 listopada 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 listopada 2017
StanUNC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Gorny & Mosch - 13 października 2017
SprzedawcaGorny & Mosch
Data13 października 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Chaponnière - 22 listopada 2016
SprzedawcaChaponnière
Data22 listopada 2016
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 maja 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 maja 2015
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Chaponnière - 26 listopada 2014
SprzedawcaChaponnière
Data26 listopada 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2014
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2014
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 1 maja 2012
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 1 maja 2012
SprzedawcaHeritage
Data1 maja 2012
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 26 kwietnia 2010
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 26 kwietnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data26 kwietnia 2010
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 30 maja 2008
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 30 maja 2008
SprzedawcaHeritage
Data30 maja 2008
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1882 M "Herb" na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanVG
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1882 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1882 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 420 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1882 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1882 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1882 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1882 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1882 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne