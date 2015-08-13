flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Dix Noonan Webb

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,466,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1882
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (133)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1882 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32108 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 8813 USD. Licytacja odbyła się 13 sierpnia 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 3 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 lipca 2025
StanXF
Cena
628 $
Cena w walucie aukcji 460 GBP
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanF
Cena
673 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 25 kwietnia 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data25 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 25 kwietnia 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data25 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanF
Cena
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 10 maja 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data10 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Teutoburger - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1882 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 550 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1882 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1882 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1882 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1882 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

