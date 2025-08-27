flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1882 M WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,466,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1882
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:740 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (50)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1882 "Herb" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 144 z aukcji St James’s Auctions której łączna cena osiągnęła 2600 GBP. Licytacja odbyła się 24 lutego 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
704 $
Cena w walucie aukcji 560 GBP
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
1560 $
Cena w walucie aukcji 1560 USD
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1882 M WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1882 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Herb" wynosi 740 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1882 "Herb" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1882 z literami M WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1882 i znakiem M WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1882 M WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1882 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne