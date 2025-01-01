flag
Monety Australii 1885 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1885 M WW WW Herb
Średnia cena700 $
Sprzedaży
293
Awers
Rewers
1 suweren 1885 S WW WW Herb
Średnia cena750 $
Sprzedaży
2212
Awers
Rewers
1 suweren 1885 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena520 $
Sprzedaży
0101
Awers
Rewers
1 suweren 1885 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena690 $
Sprzedaży
0358
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1885 M Herb
Średnia cena1900 $
Sprzedaży
016
