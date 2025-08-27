flag
1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Bolaffi S.p.A.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,957,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1885
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1885 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1842 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 2200 GBP. Licytacja odbyła się 19 września 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Davissons Ltd. - 23 lipca 2025
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data23 lipca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji ibercoin - 22 lipca 2025
Sprzedawcaibercoin
Data22 lipca 2025
StanVF
Cena
702 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji CoinsNB - 31 maja 2025
SprzedawcaCoinsNB
Data31 maja 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rare Coins - 18 kwietnia 2025
SprzedawcaRare Coins
Data18 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 7 marca 2025
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data7 marca 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Numisma - Portugal - 6 marca 2025
SprzedawcaNumisma - Portugal
Data6 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Numisma Leilões - 6 marca 2025
SprzedawcaNumisma Leilões
Data6 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Rare Coins - 20 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data20 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1885 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 690 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1885 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1885 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1885 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

