1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)
Zdjęcie: Bolaffi S.p.A.
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica22,05 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC2,957,000
Opis
- KrajAustralia
- OkresWiktoria
- Nominał1 suweren
- Rok1885
- WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaMelbourne
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1885 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1842 z aukcji Dix Noonan Webb której łączna cena osiągnęła 2200 GBP. Licytacja odbyła się 19 września 2019.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1885 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 690 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1885 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1885 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1885 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?
Aby sprzedać 1 suweren 1885 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.