flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1885 M WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,957,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1885
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (91)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1885 "Herb" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1922 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 42 000 CHF. Licytacja odbyła się 15 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
878 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
1108 $
Cena w walucie aukcji 825 GBP
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 29 maja 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data29 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Warin Global Investments - 6 grudnia 2023
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Warin Global Investments - 6 grudnia 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data6 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Katz - 29 czerwca 2023
SprzedawcaKatz
Data29 czerwca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Numismatica Luciani - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumismatica Luciani
Data25 kwietnia 2023
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 9 marca 2023
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data9 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji MDC Monaco - 4 marca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 marca 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 26 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data26 stycznia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Spink - 13 grudnia 2022
SprzedawcaSpink
Data13 grudnia 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji CNG - 20 października 2022
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji CNG - 20 października 2022
SprzedawcaCNG
Data20 października 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 września 2025
SprzedawcaHosker Haynes Auctioneers Ltd
Data16 września 2025
StanXF
Do aukcji
Australia 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 24 września 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 września 2025
StanMS61 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1885 M WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1885 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Herb" wynosi 700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1885 "Herb" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1885 z literami M WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1885 i znakiem M WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1885 M WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1885 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne