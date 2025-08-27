flag
1 suweren 1861 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1861 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1861 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,626,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1861
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:840 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1861 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (215)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1861 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23526 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5175 USD. Licytacja odbyła się 7 września 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Australia 1 suweren 1861 na aukcji SINCONA - 28 maja 2025
SprzedawcaSINCONA
Data28 maja 2025
StanVF
Cena
665 $
Cena w walucie aukcji 550 CHF
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
1140 $
Cena w walucie aukcji 1140 USD
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 7 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data7 listopada 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Gorny & Mosch - 17 października 2024
SprzedawcaGorny & Mosch
Data17 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 25 lipca 2024
SprzedawcaHeritage
Data25 lipca 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji SINCONA - 15 maja 2024
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Rauch - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaRauch
Data7 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 21 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 marca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2023
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Auction World - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 kwietnia 2023
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Heritage - 16 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 lutego 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Coin Cabinet - 31 stycznia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanAU50 NGC
Do aukcji
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
Australia 1 suweren 1861 na aukcji Stack's - 5 września 2025
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanAU50 ANACS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1861 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1861 Wiktorii wynosi 840 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1861?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1861 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1861?

Aby sprzedać 1 suweren 1861, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

