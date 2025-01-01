flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1898 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1898 S Zasłonięta głowa
Średnia cena550 $
Sprzedaży
057
Awers
Rewers
1 suweren 1898 M Zasłonięta głowa
Średnia cena610 $
Sprzedaży
2217
