1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC5,509,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1898
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:610 USD
Średnia cena (PROOF):57000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (215)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1898 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 891 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 52 500 CHF. Licytacja odbyła się 21 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
566 $
Cena w walucie aukcji 500 CHF
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
690 $
Cena w walucie aukcji 690 USD
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 7 listopada 2024
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data7 listopada 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 18 października 2024
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data18 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS60 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS60 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 12 września 2025
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data12 września 2025
StanMS62 NGC
Do aukcji
Australia 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1898 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 610 USD dla emisji obiegowej oraz 57000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1898 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1898 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1898 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1898 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
