flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1874 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1874 M WW WW Herb
Średnia cena660 $
Sprzedaży
090
Awers
Rewers
1 suweren 1874 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena620 $
Sprzedaży
069
Awers
Rewers
1 suweren 1874 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena600 $
Sprzedaży
086
Kategoria
Rok
Szukaj