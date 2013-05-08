flag
1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,373,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1874
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (86)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1874 "Św. Jerzy" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2397 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 1500 GBP. Licytacja odbyła się 8 maja 2013.

Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanF
Cena
675 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
775 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Roxbury’s - 20 lipca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 lipca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Teutoburger - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Münzenonline - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data28 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji NOONANS - 5 kwietnia 2023
SprzedawcaNOONANS
Data5 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 5 marca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Spink - 31 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auction World - 17 lipca 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1874 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Św. Jerzy" wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1874 "Św. Jerzy" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1874 z literami M WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1874 i znakiem M WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1874 M WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

