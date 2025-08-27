flag
1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,899,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1874
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (69)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1874 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5021 z aukcji Cayón Subastas której łączna cena osiągnęła 1850 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanAU55 NGC
Cena
630 $
Cena w walucie aukcji 630 USD
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanAU53 NGC
Cena
534 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Tennants Auctioneers - 9 sierpnia 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data9 sierpnia 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Tauler & Fau - 3 maja 2024
SprzedawcaTauler & Fau
Data3 maja 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Numismática Leilões - 20 marca 2024
SprzedawcaNumismática Leilões
Data20 marca 2024
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auction World - 15 października 2023
SprzedawcaAuction World
Data15 października 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji V. GADOURY - 14 października 2023
SprzedawcaV. GADOURY
Data14 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 27 kwietnia 2023
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 9 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 marca 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji MDC Monaco - 4 marca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 marca 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 grudnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data16 grudnia 2022
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Myntauktioner i Sverige AB - 1 maja 2022
SprzedawcaMyntauktioner i Sverige AB
Data1 maja 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2022
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2022
StanAU55 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1874 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 620 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1874 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1874 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1874 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1874 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
