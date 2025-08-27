flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1874 M WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,373,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1874
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:660 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (90)

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1874 "Herb" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33375 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1920 USD. Licytacja odbyła się 18 stycznia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
912 $
Cena w walucie aukcji 675 GBP
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Warin Global Investments - 23 maja 2025
SprzedawcaWarin Global Investments
Data23 maja 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
692 $
Cena w walucie aukcji 613 EUR
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU53 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 24 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 października 2024
StanAU50 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 17 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 września 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Katz - 16 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data16 sierpnia 2023
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji SINCONA - 17 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data17 maja 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Münzenonline - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data28 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" na aukcji Karamitsos - 19 marca 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data19 marca 2023
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1874 M WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1874 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Herb" wynosi 660 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1874 "Herb" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1874 z literami M WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1874 i znakiem M WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1874 M WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

