AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1864 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1864 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1864 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,689,500

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1864
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1864 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (320)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1864 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 40006 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 16 000 USD. Licytacja odbyła się 18 sierpnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanAU55 PCGS
Cena
990 $
Cena w walucie aukcji 990 USD
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Via - 22 czerwca 2025
SprzedawcaVia
Data22 czerwca 2025
StanXF
Cena
1095 $
Cena w walucie aukcji 950 EUR
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Münzenonline - 16 maja 2025
SprzedawcaMünzenonline
Data16 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Heritage - 2 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data2 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Marudhar - 22 lutego 2025
SprzedawcaMarudhar
Data22 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Auction World - 26 stycznia 2025
SprzedawcaAuction World
Data26 stycznia 2025
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Skanfil Auksjoner AS - 18 stycznia 2025
SprzedawcaSkanfil Auksjoner AS
Data18 stycznia 2025
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Aurea - 12 grudnia 2024
SprzedawcaAurea
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Nihon - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNihon
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji NOONANS - 17 kwietnia 2024
SprzedawcaNOONANS
Data17 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1864 na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Warin Global Investments - 3 października 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data3 października 2023
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1864 na aukcji Warin Global Investments - 12 maja 2023
SprzedawcaWarin Global Investments
Data12 maja 2023
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1864 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1864 Wiktorii wynosi 1600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1864?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1864 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1864?

Aby sprzedać 1 suweren 1864, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
