Monety Australii 1857 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1857Brzeg z żłobieniem
Średnia cena910 $
Sprzedaży
010
Awers
Rewers
1 suweren 1857Prosta krawędź
Średnia cena
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1857
Średnia cena2700 $
Sprzedaży
145
Kategoria
Rok
