1 suweren 1857. Prosta krawędź (Australia, Wiktoria)
Odmiana: Prosta krawędź
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1857 . Prosta krawędź. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1561 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 66 000 AUD. Licytacja odbyła się 25 lipca 2023.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1857 z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1857 Wiktorii wynosi 44000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1857?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1857 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1857?
Aby sprzedać 1 suweren 1857, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.