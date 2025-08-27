flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1857. Prosta krawędź (Australia, Wiktoria)

Odmiana: Prosta krawędź

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1857
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1857 . Prosta krawędź. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1561 z aukcji Noble Numismatics Pty Ltd której łączna cena osiągnęła 66 000 AUD. Licytacja odbyła się 25 lipca 2023.

Stan
Australia 1 suweren 1857 na aukcji Noble Numismatics Pty Ltd - 28 lipca 2023
SprzedawcaNoble Numismatics Pty Ltd
Data28 lipca 2023
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1857 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1857 Wiktorii wynosi 44000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1857?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1857 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1857?

Aby sprzedać 1 suweren 1857, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

