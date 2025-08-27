1 suweren 1857. Brzeg z żłobieniem (Australia, Wiktoria)

flag
Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC499,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1857
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:910 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1857 Brzeg z żłobieniem - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1857 . Brzeg z żłobieniem. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2021 z aukcji SINCONA AG której łączna cena osiągnęła 2000 CHF. Licytacja odbyła się 25 października 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1857 na aukcji St James’s - 15 stycznia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 stycznia 2025
StanMS61 NGC
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Australia 1 suweren 1857 na aukcji SINCONA - 27 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2022
StanAU58 NGC
Cena
2030 $
Cena w walucie aukcji 2000 CHF
Australia 1 suweren 1857 na aukcji Künker - 26 marca 2021
SprzedawcaKünker
Data26 marca 2021
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji Künker - 29 września 2017
SprzedawcaKünker
Data29 września 2017
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji Künker - 17 marca 2017
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2017
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji iBelgica - 6 czerwca 2015
SprzedawcaiBelgica
Data6 czerwca 2015
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji SINCONA - 20 maja 2015
SprzedawcaSINCONA
Data20 maja 2015
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji Gorny & Mosch - 7 marca 2013
SprzedawcaGorny & Mosch
Data7 marca 2013
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji Künker - 15 marca 2012
SprzedawcaKünker
Data15 marca 2012
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1857 na aukcji UBS - 25 stycznia 2005
SprzedawcaUBS
Data25 stycznia 2005
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1857 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1857 Wiktorii wynosi 910 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1857?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1857 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1857?

Aby sprzedać 1 suweren 1857, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

