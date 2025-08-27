flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1857 "Typ 1857-1866" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1857 "Typ 1857-1866" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1857 "Typ 1857-1866" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC537,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1857
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1857 "Typ 1857-1866" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (44)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1857 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 550 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 15 000 GBP. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Heritage - 27 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data27 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanG
Cena
550 NZD
Cena w walucie aukcji 550 NZD
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF30 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Heritage - 22 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2025
StanMS63 NGC
Cena
6900 $
Cena w walucie aukcji 6900 USD
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Rapp - 6 grudnia 2024
SprzedawcaRapp
Data6 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Künker - 8 listopada 2024
SprzedawcaKünker
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji V. GADOURY - 14 października 2023
SprzedawcaV. GADOURY
Data14 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji St James’s - 22 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data22 września 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Warin Global Investments - 15 lutego 2022
SprzedawcaWarin Global Investments
Data15 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Spink - 16 stycznia 2022
SprzedawcaSpink
Data16 stycznia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji SINCONA - 18 maja 2021
SprzedawcaSINCONA
Data18 maja 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji SINCONA - 20 października 2020
SprzedawcaSINCONA
Data20 października 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji London Coins - 7 czerwca 2020
SprzedawcaLondon Coins
Data7 czerwca 2020
StanBrak oceny
Cena
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Sedwick - 1 listopada 2019
SprzedawcaSedwick
Data1 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1857 na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1857 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1857 Wiktorii wynosi 2700 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1857?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1857 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1857?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1857, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

