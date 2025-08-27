flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,262,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1889
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (230)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1889 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24131 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 800 USD. Licytacja odbyła się 17 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Hermes Auctions - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data26 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Auction World - 20 lipca 2025
SprzedawcaAuction World
Data20 lipca 2025
StanAU50 PCGS
Cena
880 $
Cena w walucie aukcji 131000 JPY
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Hermes Auctions - 15 lipca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data15 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Hermes Auctions - 24 czerwca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data24 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Hermes Auctions - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data29 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Holmasto - 8 marca 2025
SprzedawcaHolmasto
Data8 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1889 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 800 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1889 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1889 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1889 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1889 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1889 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne