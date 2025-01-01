flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1886 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1886 M WW WW Herb
Średnia cena6700 $
Sprzedaży
137
Awers
Rewers
1 suweren 1886 S WW WW Herb
Średnia cena750 $
Sprzedaży
1210
Awers
Rewers
1 suweren 1886 S WW WW Św. Jerzy
Średnia cena550 $
Sprzedaży
0108
Awers
Rewers
1 suweren 1886 M WW WW Św. Jerzy
Średnia cena680 $
Sprzedaży
0398
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1886 S Herb
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
050
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1886 M Herb
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
021
Kategoria
Rok
Szukaj