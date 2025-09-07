flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1886 M WW WW "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21,5 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,902,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1886
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (36)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1886 "Herb" ze znakiem M WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 223 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 29 000 USD. Licytacja odbyła się 14 stycznia 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
9066 $
Cena w walucie aukcji 6750 GBP
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji CNG - 14 maja 2025
SprzedawcaCNG
Data14 maja 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanAU55 PCGS
Cena
4300 $
Cena w walucie aukcji 4300 USD
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji SINCONA - 21 listopada 2021
SprzedawcaSINCONA
Data21 listopada 2021
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji MDC Monaco - 12 czerwca 2021
SprzedawcaMDC Monaco
Data12 czerwca 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Katz - 31 stycznia 2021
SprzedawcaKatz
Data31 stycznia 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Heritage - 13 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2020
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2019
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2019
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 19 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data19 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 14 stycznia 2018
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data14 stycznia 2018
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji SINCONA - 25 października 2017
SprzedawcaSINCONA
Data25 października 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 marca 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 marca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1886 M WW WW "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1886 Wiktorii ze znakiem M WW WW "Herb" wynosi 6700 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1886 "Herb" z literami M WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1886 z literami M WW WW "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1886 i znakiem M WW WW "Herb"?

Aby sprzedać 1 suweren 1886 M WW WW "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1886 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne