flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1886 S "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1886 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1886 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC82,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1886
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1886 S "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (50)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1886 "Herb" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22013 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3624 USD. Licytacja odbyła się 16 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
1647 $
Cena w walucie aukcji 1250 GBP
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji St James’s - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaSt James’s
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
1647 $
Cena w walucie aukcji 1250 GBP
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Soler y Llach - 8 listopada 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji St James’s - 7 lipca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data7 lipca 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 sierpnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 sierpnia 2021
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Heritage - 27 maja 2021
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Heritage - 27 maja 2021
SprzedawcaHeritage
Data27 maja 2021
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 24 listopada 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Spink - 25 czerwca 2019
SprzedawcaSpink
Data25 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Baldwin's of St. James's - 12 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data12 czerwca 2019
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 S "Herb" na aukcji Spink - 28 stycznia 2019
SprzedawcaSpink
Data28 stycznia 2019
StanVF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1886 S "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1886 Wiktorii ze znakiem S "Herb" wynosi 1200 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1886 "Herb" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1886 z literami S "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1886 i znakiem S "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1886 S "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1886 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne