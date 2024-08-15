flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1886 M "Herb" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1/2 suwerena 1886 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1/2 suwerena 1886 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC38,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1886
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1886 M "Herb" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (21)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1886 "Herb" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30032 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 7800 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
7800 $
Cena w walucie aukcji 7800 USD
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU50 PCGS
Cena
500 $
Cena w walucie aukcji 500 USD
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Mowbray Collectables - 19 marca 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Mowbray Collectables - 22 września 2023
SprzedawcaMowbray Collectables
Data22 września 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 6 czerwca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 czerwca 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji St James’s - 18 sierpnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data18 sierpnia 2021
StanVF30 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji SINCONA - 24 października 2018
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2014
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data16 kwietnia 2014
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 6 marca 2014
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 6 marca 2014
SprzedawcaHeritage
Data6 marca 2014
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Künker - 2 lutego 2012
SprzedawcaKünker
Data2 lutego 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Goldberg - 1 lutego 2012
SprzedawcaGoldberg
Data1 lutego 2012
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 21 września 2008
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 21 września 2008
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 2 czerwca 2008
SprzedawcaHeritage
Data2 czerwca 2008
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 8 stycznia 2007
SprzedawcaHeritage
Data8 stycznia 2007
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 15 września 2006
Australia 1/2 suwerena 1886 M "Herb" na aukcji Heritage - 15 września 2006
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2006
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1886 M "Herb" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1886 Wiktorii ze znakiem M "Herb" wynosi 1300 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,25 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1886 "Herb" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1886 z literami M "Herb" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1886 i znakiem M "Herb"?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1886 M "Herb", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet WiktoriiMonety Australii w 1886 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne