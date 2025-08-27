flag
1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,166,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1894
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:590 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (152)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1894 "Zasłonięta głowa" ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5041 z aukcji Cayón Subastas której łączna cena osiągnęła 1540 EUR. Licytacja odbyła się 23 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
902 $
Cena w walucie aukcji 675 GBP
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Spink - 19 czerwca 2025
SprzedawcaSpink
Data19 czerwca 2025
StanMS62 NGC
Cena
698 $
Cena w walucie aukcji 520 GBP
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 czerwca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data1 czerwca 2025
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data12 kwietnia 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Stack's - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data12 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji Münzen & Medaillen - 4 grudnia 2024
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji NOA - 28 października 2024
SprzedawcaNOA
Data28 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1894 Wiktorii ze znakiem M "Zasłonięta głowa" wynosi 590 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1894 "Zasłonięta głowa" z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1894 z literami M "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1894 i znakiem M "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1894 M "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

