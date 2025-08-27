flag
1 suweren 1859 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1859 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1859 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: SINCONA AG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,050,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1859
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1859 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (150)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1859 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 21022 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 6600 USD. Licytacja odbyła się 10 lutego 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Stack's - 9 kwietnia 2025
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Stack's - 9 kwietnia 2025
SprzedawcaStack's
Data9 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
3800 $
Cena w walucie aukcji 3800 USD
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
6600 $
Cena w walucie aukcji 6600 USD
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji NOONANS - 6 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data6 września 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Marudhar - 13 lipca 2024
SprzedawcaMarudhar
Data13 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanXF40 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Coin Cabinet - 5 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanVF35 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Münzenonline - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data28 kwietnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Heritage - 16 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 lutego 2023
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Sovereign Rarities - 15 lutego 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data15 lutego 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Heritage - 8 grudnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data8 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1859 na aukcji Bertolami - 12 czerwca 2022
SprzedawcaBertolami
Data12 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1859 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1859 Wiktorii wynosi 1500 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1859?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1859 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1859?

Aby sprzedać 1 suweren 1859, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
